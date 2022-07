Federais prendem agressor de congressista dos EUA – CMIO

O agressor que tentou esfaquear um candidato a governador de Nova York foi acusado de uma acusação federal após sua libertação em um caso estadual

O homem que foi rapidamente libertado da prisão depois de tentar esfaquear o candidato a governador de Nova York Lee Zeldin durante um discurso agora enfrenta um processo federal e uma pena de prisão potencialmente longa.

O suspeito, David Jakubonis, foi preso por autoridades federais no sábado e acusado de agredir um membro do Congresso usando uma arma perigosa, de acordo com um anúncio da procuradora norte-americana Trini Ross em Rochester, Nova York. Se condenado, ele pode ser sentenciado a até 10 anos de prisão.

A prisão ocorreu um dia depois que Jakubonis foi libertado da prisão sob acusação de agressão estatal sem sequer ser obrigado a pagar fiança. Ele ficou preso por apenas cerca de seis horas antes de ser solto sob uma lei estadual de 2020 que proíbe os juízes de Nova York de impor requisitos de fiança a suspeitos acusados ​​de crimes não violentos.

Aparentemente, porque Jakubonis não conseguiu esfaquear Zeldin – ele foi puxado para o chão e preso após se aproximar do candidato no palco com uma arma de duas pontas – ele foi acusado de tentativa de agressão, que é categorizado como um crime não violento sob a lei de Nova York. .













Os partidários de Zeldin, como o presidente do Partido Republicano estadual, Nick Langworthy, apontaram o caso como um exemplo de como a segurança pública foi ignorada em Nova York sob a liderança do Partido Democrata, incluindo a governadora em exercício Kathy Hochul. “Somente na Nova York de Kathy Hochul um maníaco poderia atacar violentamente um candidato a governador e depois ser libertado sem fiança”, disse. disse Langworthy.

A história pode ter terminado aí, exceto que Zeldin também é um membro efetivo do Congresso, representando grande parte de Long Island na Câmara dos Deputados desde 2015. Tentar esfaquear um político comum seria uma questão deixada exclusivamente para a lei estadual autoridades policiais, é crime federal agredir um membro do Congresso.

Jakubonis, um veterano do Exército dos EUA de 43 anos, será mantido sob custódia federal pelo menos até a próxima quarta-feira, quando sua audiência de fiança está marcada para ser realizada.