EUA veem aumento de pedidos de auxílio-desemprego – CMIO

Mais americanos entraram com pedido de auxílio-desemprego do que nos oito meses anteriores

O número de americanos solicitando auxílio-desemprego saltou pela terceira semana consecutiva, atingindo o nível mais alto em oito meses, informou a Reuters na quinta-feira, citando o Departamento do Trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 7.000, para 251.000 ajustados sazonalmente na semana até 16 de julho, diz o relatório. Isso supera as expectativas dos analistas, já que economistas consultados pela Reuters previam 240.000 pedidos para a semana.

Os pedidos de seguro-desemprego estão aumentando à medida que mais empresas norte-americanas introduzem cortes de empregos em meio a temores de uma recessão. De acordo com a Bloomberg, grandes empresas de tecnologia como Google, Apple, Meta, Microsoft e outras anunciaram recentemente que demitirão funcionários e diminuirão as contratações em meio à incerteza econômica global.

A situação é agravada pelos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve, com o objetivo de combater a inflação, mas também provavelmente reduzir a demanda por trabalhadores. O Fed já elevou a taxa em 150 pontos base desde março, e deve aumentar em mais 75 pontos base no final de julho.

Apesar do aumento, no entanto, os pedidos de seguro-desemprego nos EUA permanecem abaixo do nível que os especialistas consideram ameaçador para a economia. A contratação ainda é forte, mostram os dados, com 372.000 empregos criados em junho e 11,3 milhões de empregos abertos no final de maio – aproximadamente duas vagas para cada americano desempregado.

