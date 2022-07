Rússia reduz a principal taxa de juros — CMIO

O Banco Central da Rússia (CBR) cortou sua principal taxa de juros na sexta-feira de 9,5% para 8,0%, citando uma nova desaceleração na inflação anual e demanda moderada do consumidor. O corte foi maior do que o previsto por qualquer um dos economistas pesquisados ​​pela Bloomberg.

De acordo com o comunicado do banco, o declínio da atividade empresarial mostrou-se mais lento do que o esperado em junho.

“No entanto, o ambiente externo para a economia russa continua desafiador e continua a restringir significativamente a atividade econômica”, disse o CBR.

Indicou também que novas reduções de taxas podem ocorrer no segundo semestre do ano.

O CBR mais que dobrou as taxas em fevereiro, de 9,5% para 20%, depois que a Rússia foi atingida por uma avalanche de sanções dos EUA, UE, Reino Unido e outros países. O aumento de emergência pretendia sustentar o rublo, que havia caído para níveis recordes. Desde então, a moeda russa se recuperou para máximas de vários anos.

Desde então, a taxa foi cortada várias vezes, mais recentemente em 10 de junho, quando o CBR a reduziu de 11% para onde estava em fevereiro em 9,5%.

O regulador também disse que espera que a inflação anual caia para 12-15% este ano, antes de cair para entre 5% e 7% em 2023 e retornar à sua meta de 4% em 2024.