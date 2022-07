Na opinião dos autores do artigo, o périplo do líder norte-americano pelos países do Oriente Médio não teve grande sucesso.

os principais jogadores regionais, especialmente do golfo Pérsico, não querem romper as relações com a Rússia e a China. Conforme aponta a matéria, Moscou tem objetivos comuns com quase todos os parceiros de Washington na região, desde os altos preços dos recursos energéticos até a formação de um Os resultados modestos da visita de Biden à região mostram queregionais, especialmente do golfo Pérsico,e a China. Conforme aponta a matéria, Moscou tem objetivos comuns com quase todos os parceiros de Washington na região, desde os altos preços dos recursos energéticos até a formação de um mundo multipolar.

Ressalta-se que Biden não conseguiu forçar o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammad bin Salman a agir na questão do aumento da produção de petróleo.

“Agora os sauditas têm interesses muito mais convergentes com os dos russos relativamente ao preço do petróleo, do que com os Estados Unidos no âmbito da segurança regional”, escreve o FP.

Panorama internacional Pior que bloco soviético: analista alerta para criação de nova aliança após visita de Putin ao Irã

Os observadores chamaram o líder russo de “jogador hábil” no Oriente Médio e notaram que sua visita a Teerã confirma que Moscou tem parceiros interessados em cooperar na região.

Recentemente, Vladimir Putin participou, junto com os líderes da Turquia e Irã, da Cúpula Trilateral de Líderes dos Estados-Garantes do processo de resolução da crise síria, organizada em Teerã. Além disso, o mandatário russo realizou negociações com os homólogos iraniano e turco e se reuniu com o líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

Na semana passada, Joe Biden visitou os países do Oriente Médio. No final de sua viagem à Arábia Saudita, ele declarou que espera o crescimento das entregas de petróleo. Mesmo assim, os ministros do país afirmaram que vão tomar as decisões políticas em conformidade com a lógica do mercado e no quadro da OPEP, que abrange também a Rússia.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor