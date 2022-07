Viktor Orbán: Europa está em apuros, precisa de nova estratégia para a Ucrânia

“A estratégia do Ocidente é como um carro com pneus furados em todas as quatro rodas […] As sanções não abalaram Moscou. A Europa está em apuros, econômica e politicamente, quatro governos já foram vítimas: o britânico, o búlgaro, o italiano e o estoniano. As pessoas vão enfrentar aumentos acentuados de preços […] E a maior parte do mundo também não nos apoiou abertamente, a China, Índia, Brasil, África do Sul, o mundo árabe, a África – todos se distanciaram deste conflito, estão lidando com os seus próprios assuntos”, destacou.