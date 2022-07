Alemanha nacionaliza parcialmente gigante do gás — CMIO

A Uniper está em dificuldades financeiras devido à redução no fornecimento de gás da Rússia

O governo alemão está adquirindo uma participação de 30% na empresa de energia Uniper, disse o chanceler alemão Olaf Scholz em uma entrevista coletiva em Berlim na sexta-feira.

Scholz disse que o governo adquiriria a participação a um preço nominal de € 1,70 por ação, acrescentando que também forneceria à empresa € 7,7 bilhões (US$ 7,8 bilhões) na forma de fundos semelhantes ao capital social.

Além disso, o chanceler ordenou que as linhas de crédito do grupo bancário estatal alemão KfW para a Uniper fossem aumentadas dos atuais € 2 bilhões para € 9 bilhões.

As medidas visam salvar a empresa em meio à queda no fornecimento de gás da Rússia. A redução dos fluxos de gás fez com que, em vez de poder contar totalmente com seus contratos de longo prazo a um preço fixo, a Uniper foi recentemente forçada a comprar gás no mercado spot a um preço muito mais alto para compensar a escassez. A intervenção do governo permitirá que a empresa permaneça à tona apesar dos preços mais altos, dizem analistas.

Apesar da salvação oferecida à Uniper, Scholz disse que ela não deve ser vista como um plano para um possível resgate de outras empresas de energia.

As ações da Uniper saltaram inicialmente com as notícias, mas depois caíram na sexta-feira para atingir uma nova baixa histórica de € 7,02 por ação às 14:40 GMT, deixando as ações em queda de 33,10% no dia.

