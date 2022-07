Por que é importante — CMIO

O acordo entre Kiev e Moscou com a ajuda da Turquia e da ONU pode aliviar as preocupações globais com a crise alimentar

Ucrânia, Rússia, Turquia e a ONU assinaram um acordo muito esperado na sexta-feira que abre caminho para a retomada dos embarques de grãos ucranianos dos portos do Mar Negro. Que acordo foi feito?

Embora nem todos os detalhes do acordo tenham sido revelados, os embarques dos portos ucranianos começarão em algumas semanas, segundo a ONU. Os portos não serão totalmente desminados e os capitães da Marinha e da Guarda Costeira da Ucrânia poderão escoltar navios evitando águas minadas. Autoridades da Rússia e de outros países devem inspecionar os carregamentos para garantir que nenhuma arma seja contrabandeada. Por que o acordo é importante?

O reinício das remessas de grãos da Ucrânia, o quinto maior produtor mundial, ajudará a garantir o abastecimento global de alimentos e a conter as crescentes preocupações com a segurança alimentar.

Por que o grão não está saindo da Ucrânia? Devido ao conflito com a Rússia. A maioria das exportações é feita através dos portos do Mar Negro, que foram bloqueados devido às hostilidades, enquanto os exportadores estrangeiros têm medo de se aproximar da zona de conflito.

Quem é responsável?

A Ucrânia e o Ocidente culpam a Rússia, cuja marinha domina o Mar Negro, por bloquear os portos ucranianos. No entanto, Moscou diz que as forças ucranianas mineraram o porto remanescente do país em Odesa para proteger a cidade de um ataque russo. Moscou se ofereceu para enviar os grãos dos portos russos nos mares Azov e Negro. O que foi feito para recuperar o grão?

A UE estabeleceu recentemente o chamado “pistas de solidariedade”, que incorporam uma rede de caminhões, trens e outras embarcações que facilitam as exportações da Ucrânia. No entanto, as remessas terrestres não podem ser tão grandes quanto as marítimas. As negociações para retomar os embarques de grãos através do Mar Negro estão em andamento há várias semanas. As principais questões em jogo são que o porto de Odesa precisa ser desminado para criar um corredor de transporte seguro, enquanto a Ucrânia busca garantias de segurança se remover as minas. A Turquia interveio para garantir a segurança dos carregadores que buscam pegar carga ucraniana. Quão importante é a Ucrânia para o fornecimento global de grãos?

No ano passado, os fornecedores ucranianos responderam por 10% das exportações globais de grãos. Esses volumes são cruciais para os países em desenvolvimento. De acordo com Kiev, no entanto, as entregas de grãos do país caíram 55% em relação ao ano anterior, para 777.000 toneladas, somente em junho. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estima que existam pelo menos 20 milhões de toneladas de grãos atualmente presos na Ucrânia. Se esses carregamentos não chegarem aos seus destinos, a FAO diz que pelo menos 18 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentarão escassez de alimentos. Quais países são mais afetados pela queda nas exportações ucranianas?

Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), as importações de alimentos da região do Mar Negro são cruciais para o bem-estar de 35 países africanos, que recebem 90% dos grãos de que necessitam da região. Países do Oriente Médio também estão entre os principais importadores da Ucrânia. Em 2020, a maior parte dos grãos da Ucrânia foi para o Egito, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Líbano. Por que há preocupações com a insegurança alimentar global?

Como resultado do conflito na Ucrânia e das subsequentes sanções contra a Rússia, que limitaram as exportações agrícolas dos dois países, os preços globais dos grãos começaram a subir. Em resposta, outros grandes produtores, como Índia e Cazaquistão, foram forçados a interromper completamente as exportações de grãos para controlar os preços domésticos. Como consequência, muitas nações importadoras de grãos estão enfrentando o aumento dos preços dos alimentos e a escassez.