Destino do dólar na Rússia revelado — CMIO

O Banco da Rússia estenderá restrições a saques em dinheiro de moeda estrangeira, mas diz que o dólar continuará circulando

O Banco Central da Rússia planeja estender as restrições aos saques de dinheiro em dólares e euros em setembro, disse a presidente Elvira Nabiullina em entrevista coletiva na sexta-feira. Ela observou que a decisão foi motivada por sanções da UE e dos EUA que proíbem a importação das notas de suas respectivas moedas para a Rússia.

“Infelizmente, agora não temos motivos para esperar que a situação da moeda estrangeira mude para melhor no futuro… Portanto, em setembro seremos forçados a estender as restrições que foram introduzidas no início de março”, acrescentou Nabiullina.

Ela observou, no entanto, que mesmo no pior cenário, a circulação de moeda estrangeira na Rússia continuaria.

“Mesmo no cenário mais apocalíptico, no cenário mais difícil, os dólares em dinheiro circularão em nosso país. De acordo com nossas estimativas, a população tem apenas cerca de US$ 85 bilhões em dinheiro em moeda estrangeira, tanto em dólares quanto em euros. Agora os bancos podem vender e comprar essa moeda, então a circulação de dinheiro continuará,” ela afirmou.













Em 9 de março, o regulador estabeleceu restrições temporárias para operações em dinheiro com euros e dólares, que deveriam vigorar até 9 de setembro. conta em moeda estrangeira. Os valores acima desse limite podem ser retirados apenas em rublos à taxa de câmbio do banco central vigente. No entanto, Nabiullina observou em seu discurso que 90% de todos os depósitos em moeda estrangeira na Rússia não excedem US$ 10.000.

Anteriormente, o Ministério do Desenvolvimento Econômico elaborou um projeto de lei que permite que os bancos russos apliquem taxas negativas sobre depósitos em moeda estrangeira mantidos por clientes corporativos. A medida visa desdolarizar a economia russa, disse o Banco Central.

