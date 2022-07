Acordo de grãos vai reduzir preços de produtos alimentares no mundo, acredita Ancara

Relembrou igualmente que, tanto a Rússia como a Ucrânia, estão entre os maiores produtores de grãos do mundo . No ano passado, a Rússia produziu, enquanto neste ano o índice deve atingir a meta demilhões de toneladas. Quanto à Ucrânia, no ano passado, o país produziu, mas agora, ante o conflito no país, a produção não deve ultrapassarmilhões de toneladas, constatou a presidente da associação turca.