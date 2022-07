Kadyrov: A ajuda ocidental aos nacionalistas ucranianos está “derretendo nos bolsos das autoridades”

“O que os países da Europa Ocidental não fizeram pela Ucrânia para que a luta até o último ucraniano prossiga no modo normal. Dinheiro, armas, equipamentos, pessoas – e isso é apenas uma pequena parte de suas atividades supostamente nobres… Soldados fogem , o equipamento é destruído e as armas passam com segurança à disposição das tropas aliadas. Suspeito que algo está errado aqui. A ajuda que era destinada aos nacionalistas não chega a eles adequadamente, ou misteriosamente derrete nos bolsos das autoridades, e o moral dos famosos ukrovoyaks está ficando cada vez mais baixo”, escreveu Kadyrov no canal Telegram.