Europa sofre de crise de liderança e conflito ucraniano veio evidenciá-la

Na quinta-feira (21), o “peso-pesado” da política italiana Mario Draghi renunciou ao cargo de primeiro-ministro, depois de seus três parceiros da coalizão terem boicotado a moção de confiança. Recentemente, no Reino Unido, o Partido Conservador exerceu pressão sobre o primeiro-ministro Boris Johnson, incluindo os membros do seu próprio Gabinete, forçando-o a abandonar a liderança do partido e a deixar o cargo de premiê devido aos numerosos escândalos que marcaram os últimos meses de Johnson no poder.