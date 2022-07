América Latina virou as costas aos EUA por causa da Rússia, diz Junge Welt

“As sanções impostas à Rússia demonstraram claramente que não se pode contar com os países ocidentais. Washington não se importa com a situação do abastecimento do Sul global, as suas frases sobre a ‘democracia’ e ‘direitos humanos’ não mudam nada. Não é de surpreender que as tentativas de forçar [a América Latina] a se juntar ao bloco antirusso, que no fim de contas se tornou também antichinês, tenham fracassado”, salientou o jornalista.