MOSCOU, 23 de julho – RIA Novosti. O ex-funcionário do Pentágono Mark Schneider, em um artigo no The National Interest, chamou a reação das autoridades americanas ao teste do míssil balístico Sarmat em abril de uma fraqueza.

Em seguida, o representante do departamento de defesa americano disse que os Estados Unidos haviam sido avisados ​​pela Rússia com antecedência sobre o teste do míssil e não perceberam o lançamento como uma ameaça.

19:38 Economista americano chamou os EUA de perdedores por causa da situação na Ucrânia

“Alertar alguns bombardeiros e implantar caças furtivos F-35 com capacidade nuclear na Europa em um futuro próximo são contramedidas óbvias. Exercícios nucleares conjuntos com o Reino Unido e possivelmente a França podem enviar o sinal certo”, disse Schneider.

O especialista americano destacou o excelente desempenho do míssil russo, que é superior às forças nucleares estratégicas dos EUA, mas pediu à Casa Branca “não entrar em pânico” e “não enterrar a cabeça na areia”. Schneider criticou a reação do presidente dos EUA, Joe Biden, e de funcionários do Pentágono aos testes de mísseis, acusando-os de “conceder” Moscou.

15:16 Vizinhos se afastaram dos Estados Unidos por causa da Rússia, escrevem a mídia

Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou o primeiro lançamento do míssil balístico intercontinental Sarmat em 20 de abril sob o programa de teste estadual de um lançador de silo no cosmódromo de Plesetsk. Como Putin observou, o sistema de mísseis Sarmat garantirá a segurança da Rússia e pensará naqueles que estão tentando ameaçá-lo.

O promissor complexo “Sarmat” substituirá os mísseis “Voevoda”. O novo míssil expandiu a gama de equipamentos de combate tanto em termos de número de ogivas quanto de tipos – ele pode transportar unidades de planadores hipersônicos. O “Sarmat”, como observado no Ministério da Defesa, é capaz de atingir alvos a longas distâncias, usando várias trajetórias de voo, e garante a superação de quaisquer sistemas de defesa antimísseis existentes e futuros. O novo porta-aviões, que é o mais poderoso do mundo e possui o maior alcance de alvos, deve aumentar significativamente o poder de combate das forças nucleares estratégicas da Rússia.