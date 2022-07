Ex-embaixador dos EUA no Brasil: Bolsonaro parece preparar caminho para questionar eleições

“Na eleição de Joe Biden, embora no voto popular tenha ocorrido uma diferença de sete milhões de votos, no Colégio Eleitoral houve um resultado bem apertado, o que permitiu que Trump argumentasse que houve fraude. No Brasil as pesquisas indicam no momento que a disputa não está apertada. Então a pergunta a ser feita é: qual o plano do presidente Bolsonaro? Esperar a votação ocorrer e declará-la inválida? Ou impedir que a eleição ocorra ao desqualificar todo o processo agora?”, questiona.