Ainda no cargo, Johnson quer voltar a ser premiê em 2023, segundo assessor

Boris Johnson espera voltar a ser primeiro-ministro do Reino Unido em breve, apesar de já ter anunciado a resignação, escreveu no sábado (23) no Twitter seu assessor, Tim Montgomerie.

O jornal britânico The Daily Telegraph escreveu na sexta-feira (22) que até o final da noite nesse dia aproximadamente 7.600 membros do Partido Conservador assinaram uma petição pedindo uma votação sobre se Johnson deveria continuar como primeiro-ministro.

No entanto, apesar de preocupações de que a ação pode minar a disputa pela liderança do Partido Conservador britânico entre Rishi Sunak, que se demitiu em 5 de julho como ministro das Finanças, e Liz Truss, atual ministra das Relações Exteriores, os membros sênior teriam exortado os deputados a seguir em frente.

“O primeiro-ministro se retirou voluntariamente. Ele não está desempenhando nenhum papel nesta disputa pela liderança. Ele não é um candidato. O foco agora é unir o partido e ganhar as próximas eleições sob um novo líder”, disse Robert Buckland, secretário de Estado do País de Gales.

Em 7 de julho Boris Johnson anunciou que deixaria de ser primeiro-ministro do Reino Unido após uma onda demissões no seu governo, mas segue sendo premiê, tendo pedido anteriormente permanecer no cargo até um membro do Partido Conservador, do qual se demitiu como chefe, ser eleito.