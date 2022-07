Turquia diz ter recebido garantias da Rússia de que Moscou não atacou o porto de Odessa

“Durante os contatos com a Rússia, foi dito que eles [representantes russos] não têm absolutamente nada a ver com este ataque e que estão estudando a questão com muito cuidado e detalhe”, disse o ministro, citado pelo Ministério da Defesa turco .

Segundo Akar, a Turquia ainda está seriamente preocupada com o incidente, especialmente porque ocorreu imediatamente após a assinatura do acordo que suspendeu as restrições ao fornecimento de produtos russos para exportação e previa a assistência de Moscou na exportação do grão ucraniano.