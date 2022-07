UE dividida sobre racionamento de gás — CMIO

Três países se manifestaram contra o plano de Bruxelas de reduzir o consumo em 15%

Os governos da Espanha, Grécia e Portugal declararam que se opõem a um esquema da UE que os faria reduzir seu consumo de gás natural em 15% durante o inverno.

Anunciada pela Comissão Europeia na quarta-feira, a proposta ‘Economize Gás para um Inverno Seguro’ implicaria que os estados membros da UE reduzissem seu uso de gás mudando para outras fontes de energia e ordenando que seus cidadãos racionassem seu próprio uso. Se a proposta da comissão for adotada, os estados membros seriam obrigados a relatar seu progresso em direção à meta de 15% a cada dois meses, e as autoridades da UE teriam o poder de declarar estado de emergência e tornar a redução obrigatória.

“Lamento profundamente dizer que a Espanha não apoia esta proposta”, A ministra da Energia espanhola, Teresa Ribera, disse logo após o anúncio. Mencionando que o plano havia sido revelado sem debate no Conselho Europeu, Ribera declarou que a comissão “não pode exigir um sacrifício” quando “eles nem mesmo pediram nossa opinião prévia.”

"Ao contrário de outros países, nós espanhóis não vivemos acima de nossas possibilidades em termos de energia", acrescentou Ribera.













Ecoando a afirmação da ex-chanceler alemã Angela Merkel em 2009 de que os países do Mediterrâneo “estavam vivendo além de seus meios” no período que antecedeu a crise financeira, a observação de Ribera provavelmente foi dirigida diretamente a Berlim. Tendo confiado fortemente no gás russo para alimentar sua indústria, a Alemanha está atualmente enfrentando a ruína econômica depois de cancelar voluntariamente o gasoduto Nord Stream 2 e apoiar as sanções da UE a Moscou.

A Grécia se manifestou contra o plano um dia depois, com o porta-voz do governo Giannis Oikonomou dizendo a repórteres na quinta-feira que Atenas “não concorda em princípio com a proposta da UE de redução de 15% no uso de gás.” Oikonomou disse que o governo “apresentamos nossas próprias propostas” em vez disso, para a UE. A Grécia depende da Rússia para 40% de seu gás natural.

Portugal também “não aceita” a proposta da UE, disse quinta-feira o ministro da Energia, João Galamba, ao jornal português Público. “Existem países que não se protegeram e agora pedem ajuda” disse ele numa aparente referência à Alemanha, acrescentando que um programa de racionamento de todo o bloco não leva em conta o fato de Portugal não ter conectividade de gasodutos com o resto da Europa, o que significa que o gás economizado em Portugal não poderia ser usado para cobrir déficits em outros lugares.

Enquanto Espanha, Grécia e Portugal se manifestaram publicamente contra o plano, autoridades da Itália, Polônia e Hungria também têm suas reservas, informou a Bloomberg na quinta-feira. A oposição da Hungria não é surpreendente, já que Budapeste se opôs firmemente à sanção do petróleo e gás russos durante sucessivas rodadas de sanções da UE a Moscou.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu o plano como uma tentativa de preparar um “corte total do gás russo”, acusando o presidente russo Vladimir Putin de “nos chantageando” com energia.

Putin afirmou na terça-feira que a empresa russa de energia Gazprom está “pronto para bombear o quanto for necessário, mas [the EU] fecharam tudo sozinhos.” Putin já havia chamado as sanções do bloco à Rússia “louco e insensato”, e acusou os líderes europeus de cometerem “suicídio” sob a direção dos EUA.