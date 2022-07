A maioria dos alemães toma banho menos agora – mídia – CMIO

As mudanças de comportamento ocorrem em meio a repetidos apelos do governo aos cidadãos para reduzir a lavagem para ajudar nos esforços de economia de energia

Os pedidos de austeridade do governo alemão parecem ter surtido efeito, informou o tablóide alemão Bild na quarta-feira, citando os resultados de uma pesquisa realizada pelo INSA em nome do jornal. A pesquisa mostrou que quase dois terços dos alemães reduziram seu tempo no chuveiro em resposta a repetidos apelos do governo para fazê-lo.

De acordo com o INSA, um instituto de pesquisa alemão, 62% dos entrevistados disseram que reduziram o tempo de banho e agora tomam banho com menos frequência do que há apenas algumas semanas, enquanto pouco mais de um terço (35%) não relatou nenhuma mudança em seus hábitos.

Aqueles no grupo de renda mais baixa relataram uma mudança de comportamento mais significativa do que qualquer outro grupo de renda, disse o Bild. Quase metade dos entrevistados (45%) também disse ao INSA que fizeram alguns preparativos antes de um inverno potencialmente severo, como comprar um gerador de energia de emergência ou planejar fazê-lo.













Uma parcela quase semelhante (44%) disse estar pronta para participar de um protesto contra os altos preços da energia, embora 50% tenham dito que não participariam de tal evento.

Autoridades alemãs e a mídia vêm pressionando a redução do tempo de banho como forma de reduzir o consumo de energia há algum tempo. O próprio Bild publicou uma matéria em abril elogiando as supostas virtudes de tomar menos banho em meio a temores de um potencial embargo russo de importação de energia.

O artigo seguiu o conselho do ministro da Economia e vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck, que pediu que as pessoas reduzissem o aquecimento, as visitas à sauna e os chuveiros para ajudar o país a reduzir sua dependência da energia russa.

O próprio Habeck disse à revista Der Spiegel no final de junho que ele precisava mais uma vez “reduzir drasticamente” o tempo que ele passa no chuveiro em um esforço para lidar com o que ele descreve como uma crise aguda de energia. “Eu nunca tomei banho por cinco minutos na minha vida” Habeck disse naquele momento.













O ministro havia sugerido no passado outras formas não convencionais de superar a escassez de energia. Em abril, ele sugeriu trabalhar em casa para evitar dirigir e andar de bicicleta para “incomodar” O presidente russo, Vladimir Putin, a quem ele culpa pela crise.

Habeck também disse anteriormente que acredita que a Rússia está reduzindo gradualmente os volumes de fornecimento de gás para manter os preços altos e aumentar a pressão sobre a população alemã. Moscou negou repetidamente tais alegações. A Rússia conquistou a reputação de fornecedor de energia confiável, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em junho, que “cumpre rigorosamente todas as suas obrigações”.

No início da quinta-feira, a gigante russa de energia Gazprom retomou o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream após um período de manutenção programada. A medida fez com que os preços do gás na Europa caíssem mais de 6%.

A Comissão da UE, por sua vez, pediu aos membros do bloco que reduzam o uso de gás em 15% até março próximo. Uma proibição imediata do gás russo ou a interrupção das entregas seria “catastrófico” para algumas indústrias, alertou Habeck em junho.