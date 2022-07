Pedófilos britânicos atacam crianças refugiadas ucranianas — CMIO

Vários pedófilos britânicos conhecidos foram instruídos a deixar a Polônia depois que as autoridades britânicas descobriram que eles viajaram para lá para atacar crianças ucranianas em campos de refugiados, informou a Agência Nacional do Crime nesta quinta-feira.

Os dez homens foram entrevistados pelas autoridades de imigração polonesas antes de serem mandados para casa, disse a Agência Nacional do Crime (NCA) ao Independent. De acordo com um porta-voz da NCA, os homens não declararam suas convicções ao chegar à Polônia, o que eram obrigados por lei.

Os predadores condenados alegaram que estavam oferecendo “assistência humanitária” aos refugiados que fogem do conflito na Ucrânia, dos quais pelo menos 5.000 na Polônia são crianças desacompanhadas, continuou o porta-voz.

“Para nós, trata-se de conscientizar os parceiros de que esses criminosos sexuais de crianças condenados estão em seu território, por razões óbvias”. disse o funcionário da NCA. “Ter certeza [the children are] seguro é absolutamente primordial.”













Não está claro se os pedófilos entraram em contato com alguma criança ucraniana antes de serem deportados.

Além das crianças refugiadas, as mulheres que fogem da Ucrânia também foram ameaçadas por agressores. As autoridades ucranianas prenderam o líder de uma gangue criminosa no início deste mês, alegando que seu grupo oferecia empregos no exterior para mulheres que queriam deixar o país, apenas para traficar para a prostituição na Turquia.

Um aumento no interesse por prostitutas ucranianas criou “um forte incentivo para os traficantes recrutarem e explorarem as mulheres ucranianas em escala”, Valiant Richey, o Representante Especial da OSCE e Coordenador de Combate ao Tráfico, disse em uma conferência na Irlanda em maio.

O tráfico de seres humanos também tem sido um problema na Ucrânia. Um relatório do Departamento de Estado dos EUA no ano passado observou que, embora as autoridades tenham feito “esforços significativos” ao reprimir o tráfico, o país minimizou o número de vítimas e funcionários do governo foram considerados cúmplices em alguns casos.

Crianças em orfanatos estatais foram apontadas pelo relatório como “especialmente vulneráveis ​​ao tráfico de seres humanos”, e cuidadores nessas instalações foram descritos em alguns casos como “cumplicidade ou negligência intencional no tráfico sexual e de trabalho de meninas e meninos sob seus cuidados”.