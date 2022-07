Chefe de espionagem britânico revela prioridade máxima – CMIO

A inteligência do Reino Unido coloca “mais esforço na China” do que em qualquer outro campo de trabalho, disse o chefe do MI6

A inteligência britânica agora está concentrando seus esforços na China, disse Richard Moore, chefe do Serviço Secreto de Inteligência (SIS), conhecido como MI6, na quinta-feira. Compreender a maneira como Pequim persegue seus objetivos estratégicos é agora um dos desafios mais complexos que a inteligência britânica enfrenta, disse ele ao Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado, EUA.

“Estamos colocando mais esforço na China. Agora dedicamos mais esforços à China do que a qualquer outro assunto”, disse. Moore disse ao fórum, acrescentando que há “um reconhecimento crescente” em Londres do “ameaças” A China supostamente posa. De acordo com o MI6, entender a China é agora uma tarefa mais urgente para a inteligência do que combater o terrorismo.

MI6 “nunca tive qualquer ilusão sobre a China comunista”, ele disse, mas admitiu que, para a inteligência britânica, os sistemas chineses parecem ainda estar “bastante opaco”. Sua agência tem poucos problemas para entender o presidente chinês Xi Jinping “Intenção estratégica,” mas “se você for além dessa estratégia, em termos de como eles implementam, como eles organizam… isso é uma caixa preta”, disse o chefe do MI6.













O papel de sua organização é ajudar “Os ministros e formuladores de políticas britânicos devem entender isso para que possam navegar nesse relacionamento realmente complexo e difícil com os chineses”.

Moore acrescentou que Pequim está acompanhando de perto os acontecimentos na Ucrânia e argumentou que o Ocidente deve continuar apoiando Kiev para que possa “negociar a partir de uma posição de força significativa”. Caso contrário, Pequim poderia vê-lo como ocidental “fraqueza” e possivelmente atacar Taiwan, afirmou Moore.

Suas palavras vêm em meio à tensão contínua entre Pequim e Washington sobre Taiwan. Pequim considera a ilha, que é autogovernada desde o fim da Guerra Civil Chinesa em 1949, como parte de seu próprio território sob a política de Uma Só China.













Os EUA, que dizem estar comprometidos com a política de Uma Só China, mantêm fortes laços não oficiais com Taipei, vendendo armas para a ilha e incentivando tacitamente seu impulso pela soberania. A China tem repetidamente criticado esse comportamento como uma provocação e interferência em seus assuntos internos.

Mais recentemente, Pequim emitiu um aviso a Washington após uma reportagem do Financial Times sobre os supostos planos da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, de levar uma delegação do Congresso a Taiwan no próximo mês. Se a visita acontecer, terá consequências de longo alcance para as relações bilaterais entre as duas nações, alertou a China.