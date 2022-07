YouTube anuncia censura ao aborto — CMIO

O tópico foi adicionado à lista que o YouTube irá policiar sob seu banner de ‘desinformação’

O serviço de vídeo de propriedade do Google, YouTube, anunciou na quinta-feira que adicionou o aborto à lista de tópicos médicos e de saúde sujeitos à sua política de ‘desinformação’, que inclui vacinas e fórmulas infantis. Vídeos que contenham informações falsas sobre métodos de aborto declarados seguros pelas autoridades, bem como aqueles que promovam métodos ‘alternativos’, serão removidos sob a mudança de política.

“A partir de hoje e aumentando nas próximas semanas, removeremos conteúdo que forneça instruções sobre métodos de aborto inseguros ou promova alegações falsas sobre a segurança do aborto sob nossas políticas de desinformação médica”. a empresa anunciou via Twitter.

Políticas do YouTube sobre questões médicas e de saúde “confie nas orientações publicadas das autoridades de saúde” e priorizar “conectar pessoas ao conteúdo de fontes autorizadas sobre tópicos de saúde”, disse a empresa.

A partir de agora, os vídeos e resultados de pesquisa que tratam do tema do aborto serão marcados com “um painel de informações que fornece aos espectadores contexto e informações das autoridades de saúde locais e globais”.

3/ Também estamos lançando um painel de informações que fornece aos espectadores contexto e informações de autoridades de saúde locais e globais em vídeos relacionados ao aborto e acima de resultados de pesquisa relevantes. pic.twitter.com/dGzEn4bIb8 — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) 21 de julho de 2022

“Um aborto é um procedimento para interromper uma gravidez” diz o texto do painel na captura de tela compartilhada pelo YouTube, usando uma definição da National Library of Medicine. “Ele usa remédios ou cirurgia para remover o embrião ou feto e placenta do útero. O procedimento é feito por um profissional de saúde licenciado.”

O YouTube já usou sua política de desinformação para banir “conteúdo que contradiz as orientações das autoridades de saúde locais ou da OMS” sobre a segurança das vacinas – principalmente em relação à pandemia de Covid-19. No início deste ano, eles adicionaram a promoção de “fórmulas alternativas para lactentes no lugar do leite materno ou fórmula comercial” à lista, em meio à escassez generalizada nos EUA.

Na quinta-feira, a política foi atualizada para abranger “promoção de métodos alternativos de aborto” no lugar de “métodos de aborto químico e cirúrgico considerados seguros pelas autoridades de saúde”.

O anúncio do YouTube ocorre quase um mês depois que a Suprema Corte dos EUA revogou a decisão Roe vs. Wade de 1973, que definia o aborto como parte do direito à privacidade protegido constitucionalmente. A legalidade do procedimento agora depende de cada estado dos EUA. Enquanto vários estados de maioria republicana já proibiram o procedimento, os democratas propuseram aprovar uma lei federal que o tornaria legal em todos os lugares.