Índia elege novo chefe de Estado — CMIO

O Parlamento indiano e funcionários do governo local votaram esmagadoramente a favor de Draupadi Murmu, um professor de 64 anos que se tornou político, para se tornar o próximo presidente da Índia, anunciaram autoridades eleitorais após a contagem final na quinta-feira.

Murmu foi indicado pelo partido Bharatiya Janata (BJP) do primeiro-ministro Narendra Modi e recebeu cerca de 64% dos votos de cerca de 4.700 legisladores estaduais e federais na segunda-feira. Seu rival mais próximo era um ex-membro do BJP, Yashwant Sinha, que deixou o partido por causa de suas divergências com o governo Modi.

Membro da minoria étnica Santal, um dos maiores grupos tribais da Índia, Murmu começou sua carreira como professora no estado oriental de Odisha antes de se tornar legisladora estadual e governadora do estado vizinho de Jharkhand.

“Como uma mulher tribal do remoto distrito de Mayurbhanj, eu não tinha pensado em me tornar a candidata ao cargo mais alto”, ela disse depois de sua nomeação.

Ela tomará posse formalmente em 25 de julho, substituindo Ram Nath Kovind, líder nacionalista hindu que atua como chefe de Estado da República da Índia desde 2017.













Embora o papel do presidente na Índia seja amplamente considerado cerimonial, o chefe de estado oficial detém vários poderes diplomáticos, financeiros, de emergência e militares. O presidente é obrigado pela constituição a agir de acordo com o conselho do primeiro-ministro e do gabinete, mas pode exercer o poder de veto não ratificando nem devolvendo um projeto de lei aprovado pelo parlamento por um período indefinido de tempo.

“Ela emergiu como um raio de esperança para nossos cidadãos, especialmente os pobres, marginalizados e oprimidos”. Modi disse em um tweet, depois de visitar Murmu em sua residência em Nova Délhi para parabenizá-la pessoalmente.

Murmu também recebeu parabéns do ministro da Defesa Rajnath Singh, do ministro do Interior da União Amit Shah, do presidente do BJP JP Nadda e até de seu rival apoiado pela oposição, Sinha, que twittou que “A Índia espera que, como 15ª Presidente da República, funcione como guardiã da Constituição sem medo ou favor.”