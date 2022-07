Governador de Nova York esperançoso atacado no palco — CMIO

O culpado foi detido após agredir o representante dos EUA Lee Zeldin com um “objeto pontiagudo”

O candidato republicano às próximas eleições para governador de Nova York, Lee Zeldin, foi atacado durante um evento de campanha nos arredores de Rochester na quinta-feira. O criminoso foi filmado pulando para o palco e agredindo Zeldin com um “objeto afiado,” segundo testemunhas oculares.

Embora os relatórios iniciais sugerissem que o agressor estava armado com uma faca e supostamente tentou esfaquear o político, fotos compartilhadas no Twitter mostram que a arma parecia ser soco inglês com pontas.

“Felizmente, consegui agarrar seu pulso e detê-lo por alguns momentos até que outros o abordassem”, disse. Zeldin disse em um comunicado citado pela AP, confirmando que não sofreu ferimentos graves.

Vários vídeos do incidente compartilhados no Twitter mostram o agressor entrando no palco e iniciando uma briga com o congressista, antes de ambos caírem no chão enquanto as pessoas ao redor correm para ajudar.

O agressor, cuja identidade ainda não foi revelada, foi detido e levado sob custódia, enquanto o deputado retomou seu discurso.

“Isso poderia realmente ter terminado de uma maneira horrível esta noite e isso é inaceitável”. disse o presidente do Partido Republicano, Nick Langworthy. Ele instou a governadora democrata em exercício, Kathy Hochul, a fornecer segurança oficial para seu oponente nas próximas eleições de 8 de outubro.

Hochul condenado o ataque “nos termos mais fortes possíveis”, acrescentando que este tipo de comportamento violento “não tem lugar em Nova York.”