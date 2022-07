Reveladas cenas inéditas do discurso de Trump em 7 de janeiro – CMIO

O ex-presidente dos EUA se recusou a dizer a frase escrita “a eleição acabou” em seu discurso condenando o motim do Capitólio

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, recusou-se a dizer a linha roteirizada “acabou a eleição” em seu discurso de 7 de janeiro, um dia após o motim no Capitólio, de acordo com outtakes nunca antes vistos que foram apresentados ao Comitê Seleto da Câmara na quinta-feira.

A filmagem foi exibida durante o que é agora a nona audiência do painel que investiga os distúrbios. Nos clipes, o 45º presidente pode ser ouvido objetando a comentários roteirizados que ele estava lendo em um teleprompter.

Trump começou a declaração dizendo “Gostaria de começar abordando o hediondo ataque de ontem.”

“E para aqueles que infringiram a lei, você pagará. Você não representa nosso movimento, você não representa nosso país. E se você infringiu a lei—,” Trump fez uma pausa, balançou a cabeça e apontou que não pode dizer isso porque “já disse ‘você vai pagar’”

Em outro momento do vídeo, ele disse: “Mas esta eleição já acabou. O Congresso certificou os resultados”, antes de parar mais uma vez para protestar, “Não quero dizer que a eleição acabou. Eu só quero dizer que o Congresso certificou os resultados sem dizer que a eleição acabou, ok?”

A filha de Trump, Ivanka, pode ser ouvida fora da tela, confirmando as edições de seu pai no roteiro.

Em outra tomada, Trump disse: “Gostaria de começar abordando o hediondo ataque de ontem”, antes de sair do script mais uma vez: “Ontem é uma palavra difícil para mim.”

“Só tirar?” perguntou Ivanka.

“Ah, bom, tire a palavra ‘ontem’ porque não funciona com isso” disse Trump.

Enquanto o ex-presidente tentava ler a linha: “Meu único objetivo era garantir a integridade do voto” ele novamente fez uma pausa e, visivelmente frustrado, bateu o púlpito.

O corte final do discurso que foi divulgado em 7 de janeiro, um dia após o motim do Capitólio, acabou tendo menos de três minutos.













As saídas do discurso de Trump foram apresentadas ao comitê de 6 de janeiro como evidência potencial de que o ex-presidente não conseguiu condenar suficientemente os distúrbios e não se arrependeu do que levou à agitação, ou seja, sua recusa em aceitar os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Ao longo da audiência, os membros da Câmara se revezaram argumentando que Trump não estava apto a ocupar o cargo novamente depois que ele provocou uma possível candidatura à presidência em 2024.

Milhares de apoiadores de Trump e defensores da integridade eleitoral foram a Washington DC em 6 de janeiro de 2021, para protestar contra o que acreditavam ser uma eleição roubada depois que o democrata Joe Biden afirmou ter recebido o maior número de votos na história dos EUA. O presidente Trump falou com a multidão do lado de fora da Casa Branca antes de marcharem em direção ao Capitólio. Um grupo de manifestantes conseguiu entrar no prédio enquanto o Congresso estava em sessão e o caos resultante deixou várias vítimas em seu rastro, incluindo a veterana da Força Aérea Ashli ​​Babbitt, que foi morta a tiros pela polícia do Capitólio.

O Comitê Seleto da Insurreição de 6 de janeiro começou a realizar audiências em julho passado. Seus principais legisladores tentaram retratar os eventos do dia como “um ataque à democracia americana” orquestrado por Trump e seus aliados.

Enquanto isso, os republicanos ainda alinhados com Trump descartaram a investigação de 6 de janeiro como uma tentativa de distrair o povo americano de questões mais cruciais, como inflação e aumento dos preços do gás. Segundo a CNN, o Partido Republicano também planeja lançar seu próprio comitê seleto para investigar questões como fraude eleitoral e maus-tratos aos presos por sua participação no ataque ao Capitólio.