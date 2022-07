Berlim adverte contra a renúncia de ‘uma bandeira branca’ na Rússia – CMIO

A Alemanha deve reduzir o fornecimento de gás de Moscou apesar dos temores de interrupção, diz ministro da Economia

A Alemanha não vai reviver o Nord Stream 2, um gasoduto construído para fornecer gás da Rússia através do Mar Báltico, apesar dos temores de interrupções no fornecimento, disse o ministro da Economia do país, Robert Habeck.

A construção do Nord Stream 2 foi concluída no ano passado, mas Berlim interrompeu sua certificação logo depois que a Rússia lançou sua campanha militar na Ucrânia no final de fevereiro.

Habeck disse à emissora alemã ZDF na quinta-feira que o país deve conservar o gás natural e continuar diminuindo sua dependência de suprimentos da Rússia.

Ele descartou o uso do Nord Stream 2 dizendo “Estaria levantando a bandeira branca.”

Os comentários de Habeck vêm depois que a gigante russa de gás Gazprom retomou as entregas através do Nord Stream 1 na quinta-feira, após um desligamento de 10 dias para manutenção anual. A Gazprom reduziu o fluxo na tubulação no mês passado citando os reparos.

Algumas autoridades alemãs sugeriram que a paralisação foi politicamente motivada e expressaram temores de que Moscou pudesse cortar totalmente os suprimentos em resposta às sanções impostas pela UE à Ucrânia. “Temos que aceitar que [Vladimir] Putin está usando essa alavanca de gás contra nós”, Habeck disse à ZDF, referindo-se ao presidente russo.

A UE anunciou anteriormente a eliminação do gás russo até 2030, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu esta semana aos membros do bloco que reduzam o uso de gás em 15% de agosto até o final de março. Espanha, Portugal e Grécia disseram que se opõem ao esquema de racionamento de gás proposto.

Habeck advertiu repetidamente que o fim imediato do fornecimento de gás russo prejudicaria gravemente a economia alemã e levaria a um aumento do desemprego e da pobreza.