Várias centenas de combatentes nacionalistas ucranianos localizados na República Popular de Donetsk foram retirados após um ataque de alta precisão, anunciou o Ministério da Defesa russo em uma atualização diária na sexta-feira.

O ministério diz que as forças russas destruíram um ponto de implantação temporário da formação nacionalista ‘Black Hundred’ usando armamento de alta precisão baseado em terra. Os combatentes estariam escondidos no prédio de uma escola na cidade de Kramatrosk, na República Popular de Donetsk. Até 300 caças e mais de 40 unidades de equipamentos especiais foram eliminados como resultado do ataque, de acordo com o anúncio.

Além disso, o ministério informou a retirada de um depósito de munição das Forças Armadas ucranianas localizado na parte leste da cidade de Nikolaev, a cerca de 100 quilômetros da cidade portuária de Odessa. O ataque também tirou até 30 militares ucranianos e seis veículos blindados e carros, bem como mais de 2.000 projéteis para o GRAD MLRS (sistemas de foguetes de lançamento múltiplo) e cerca de 1.000 projéteis para os obuses autopropulsados ​​Akatsiya.













Na quarta-feira, o ministério informou a destruição de um depósito de suprimentos das Forças Armadas ucranianas em Soledar, localizado na RPD, juntamente com 40 combatentes nacionalistas e cerca de 19 unidades de veículos blindados.

A última atualização do Ministério da Defesa da Rússia mostra que as forças russas destruíram até agora 260 aviões ucranianos, 144 helicópteros, 1.589 drones, 357 sistemas de mísseis antiaéreos, 4.141 tanques e outros veículos de combate blindados, 762 sistemas MRLS, 3.176 peças de artilharia de campo e morteiros , bem como 4.453 unidades de veículos militares especiais.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.