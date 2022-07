EUA confirmam primeiros casos de varíola em crianças — CMIO

O CDC relatou infecções por varíola em dois menores, dizendo que ambos foram rastreados até a ‘comunidade de homens gays’

Duas crianças nos EUA foram infectadas com varíola, o primeiro caso do país envolvendo menores, confirmando a disseminação para um segmento da população considerado com maior risco de desenvolver doença grave pelo vírus.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relataram as novas infecções na sexta-feira, dizendo que uma das crianças é uma criança que mora na Califórnia e a outra é um não residente que visita os EUA. Ambas as crianças provavelmente foram infectadas através da transmissão doméstica do vírus.

“Ambas as crianças são rastreadas até indivíduos que vêm da comunidade de homens que fazem sexo com homens, a comunidade de homens gays”. A diretora do CDC, Dra. Rochelle Walensky, disse na sexta-feira em entrevista ao Washington Post. Ela acrescentou que as infecções por varíola em crianças geralmente envolvem casos que são “adjacente à comunidade de maior risco”.

Quase 2.600 infecções por varíola dos macacos foram confirmadas nos EUA desde que o primeiro caso foi relatado em maio. Embora a propagação do vírus possa ocorrer por transmissão não sexual – incluindo contato com a pele de uma pessoa infectada ou seus lençóis – a grande maioria das infecções até agora ocorreu em homens que fazem sexo com homens.













Não houve nenhuma morte nos EUA pelo vírus até agora. As doenças do vírus, que podem causar erupções cutâneas e sintomas semelhantes aos da gripe, geralmente são relativamente leves em homens. No entanto, a Organização Mundial da Saúde alertou no mês passado que a varíola dos macacos é potencialmente mais perigosa para crianças e mulheres grávidas. Historicamente, crianças pequenas morreram do vírus em taxas mais altas do que os adultos.

Walensky disse que as duas crianças infectadas com varíola nos EUA estão atualmente “indo bem,” apesar de apresentar alguns sintomas.

Pelo menos cinco crianças na Europa foram infectadas durante o atual surto de varíola dos macacos.

Jynneos, uma vacina para a varíola e a varíola dos macacos, foi formalmente aprovada pela Food and Drug Administration dos EUA apenas para adultos. No entanto, a administração do presidente Joe Biden teria disponibilizado a inoculação em um punhado de casos pediátricos.