Espera-se que na próxima semana, em uma conferência naval em Sydney, o chefe das Forças Armadas do Reino Unido, Tony Radakin, consiga chegar a um acordo relativamente a essa questão, cumprindo assim o compromisso de Londres no âmbito da aliança de segurança AUKUS, formada por Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, avança jornal.

De acordo com a mídia, a Marinha Real britânica não revelou quantos submarinos podem ser enviados para a Austrália, dizendo que todos os detalhes operacionais sobre a frota de submarinos do Reino Unido são classificados. O Ministério da Defesa do país também se recusou a comentar o assunto.

A parceria AUKUS, estabelecida em setembro de 2021, visa que a Austrália crie sua própria frota de submarinos movidos a energia nuclear, com a entrega planejada de pelos menos oito navios. Rússia e China têm expressado preocupações sobre os desafios de segurança na região decorrentes da criação do AUKUS, dizendo que isso poderia resultar no colapso do regime de não proliferação nuclear.