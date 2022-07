Americanos veem queda de renda à medida que o custo de vida aumenta – estudo – CMIO

Três em cada quatro americanos de classe média acham que sua renda não consegue acompanhar a alta da inflação, segundo uma pesquisa recente.

Cerca de 75% daqueles cuja renda cai na faixa de US$ 30.000 a US$ 100.000 por ano disseram que seus ganhos estão ficando abaixo do custo de vida, de acordo com uma pesquisa da empresa de serviços financeiros Primerica.

O relatório também descobriu que 77% dos entrevistados acreditavam que os EUA entrariam em recessão até o final do ano.

De acordo com a pesquisa, a maioria dos americanos está se preparando para uma recessão cortando gastos, adiando grandes compras ou planejando trabalhar mais antes da aposentadoria. A pesquisa também descobriu que 10% mais americanos estão confiando em seus cartões de crédito do que no início de 2021.













A inflação atingiu 9,1% ano a ano nos EUA em junho, o aumento mais acentuado desde 1981. No geral, o relatório observa que 54% ainda se sentem positivos em relação às suas finanças pessoais. No entanto, essa porcentagem caiu seis pontos desde março passado e representa a classificação positiva mais baixa desde o início da pesquisa.

O Monitor de Segurança Financeira de Renda Média é uma pesquisa nacional trimestral, e a última pesquisa foi realizada por meio de pesquisas online entre 4 e 6 de junho de 2022.

