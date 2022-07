Coreia do Sul vai ajudar economicamente Coreia do Norte em troca da desnuclearização

“O ‘plano ousado’ é focado na elaboração de estratégias de cooperação econômica e na garantia de medidas de segurança para a Coreia do Norte, que possam ser apresentadas por etapas em troca de medidas substanciais da Coreia do Norte para a desnuclearização”, diz o comunicado do ministério sul-coreano.

Ao mesmo tempo, destaca-se que os pontos-chave das políticas do novo governo sul-coreano em relação a Pyongyang serão a rejeição de quaisquer provocações, o desenvolvimento de relações mutuamente vantajosas, além da criação de uma base para a reunificação do Sul e do Norte. Além disso, o plano visa chegar a um acordo sobre o respeito pelos direitos humanos na Coreia do Norte.