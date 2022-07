Preço do gás na Europa cai à medida que oleoduto russo retoma as entregas — CMIO

Os preços do gás natural europeu caíram 6,5% no início do pregão de quinta-feira, após o reinício das entregas de gás através do gasoduto Nord Stream 1 da Rússia, após manutenção programada.

O preço dos futuros de gás natural em agosto no hub TTF na Holanda caiu para US$ 1.556 por 1.000 metros cúbicos às 06:01 GMT, ou € 145 (US$ 148) por megawatt-hora em termos domésticos, de acordo com dados da Intercontinental Exchange de Londres .

O fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream foi retomado às 04:00 GMT de 21 de julho e, de acordo com a operadora de gasoduto Nord Stream AG, o bombeamento já atingiu o nível pré-desligamento de 40% da capacidade.

A Gazprom suspendeu o fluxo na rota para manutenção anual em 11 de julho. O fornecimento já havia sido reduzido em 60% em junho, depois que uma turbina da estação de compressão do duto foi retida no Canadá em meio a sanções. A Gazprom disse que precisava da peça para restaurar a capacidade total e Ottawa permitiu que ela fosse devolvida à Alemanha no início deste mês.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia retoma fluxo de gás pelo Nord Stream

A Gazprom disse na quarta-feira que ainda aguarda documentos da Siemens, empresa alemã responsável pelo reparo da turbina, que permitiria sua entrega à Rússia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT