Ucrânia assina sua parte do 'acordo alimentar' com Turquia e ONU, segundo mídia

No âmbito do acordo assinado, o controle sobre os portos de Odessa, Chernomorsk e Yuzhny permanece nas mãos de Kiev, diz a mídia.

Segundo os diplomatas, a retirada das cargas bloqueadas nos portos ucranianos deve ser organizada através de corredores seguros por meio de um cessar-fogo no local . A Turquia, por sua vez, se compromete a inspecionar os navios para evitar a possível transportação de armas. Informa-se que em Istambul pode ser criado um centro de coordenação deste processo com participação de especialistas da ONU.

O representante oficial do MRE ucraniano, Oleg Nikolenko, declarou após o acordo ter sido anunciado: “A delegação ucraniana apoiará apenas as decisões que garantam a segurança das regiões sul da Ucrânia, posições fortes do Exército ucraniano no mar Negro, bem como exportação segura dos produtos agrícolas ucranianos para os mercados globais”.