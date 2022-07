Ucrânia desvaloriza moeda nacional — CMIO

O Banco Nacional da Ucrânia reduziu a taxa de câmbio oficial da hryvnia em relação ao dólar americano em 25%, anunciou o regulador em comunicado em seu site na quinta-feira.

“Esta etapa melhorará a competitividade dos produtores ucranianos, convergirá as condições cambiais para diferentes grupos de empresas e famílias e apoiará a resiliência da economia durante a guerra”, disse o NBU no comunicado.

O regulador acrescentou que “o raciocínio por trás da decisão foi a mudança nos parâmetros fundamentais” da economia da Ucrânia e o fortalecimento do dólar dos EUA em relação a outras moedas.

O NBU estabeleceu a nova taxa de hryvnia em 36,5686 para 1 dólar, enquanto anteriormente, no início da operação militar da Rússia no final de fevereiro, a taxa era de 29,25 por dólar.

O governador do NBU, Kirill Shevchenko, disse que a nova taxa de câmbio "se tornará a âncora da economia e a tornará mais resiliente em tempos de incerteza," enquanto "manter a taxa de câmbio fixa permitirá ao NBU manter o controle sobre a dinâmica da inflação e apoiar o funcionamento ininterrupto do sistema financeiro."













De acordo com a previsão do NBU, a inflação na Ucrânia pode ultrapassar 30% até dezembro.

O regulador também espera que a mudança impulsione as entradas de moeda estrangeira pelos exportadores e diminua o “comportamento especulativo dos participantes do mercado.” A Ucrânia tem lutado para manter a hryvnia à tona nos últimos meses, já que a renda externa do país vem diminuindo devido ao impasse com a Rússia. Isso afetou as reservas internacionais da Ucrânia, e o movimento do NBU deve, entre outras coisas, diminuir a necessidade do país de mergulhar nesses ativos.

“As reservas internacionais da Ucrânia são suficientes para garantir a estabilidade cambial, levando em conta a perspectiva de recebimento de ajuda financeira internacional, a configuração gradual da logística de exportação, o aumento das vendas dos exportadores e a queda esperada na demanda por divisas após o câmbio reajuste da taxa,”, disse o NBU.

