Banco Central Europeu sobe taxa básica — CMIO

O regulador da zona do euro decidiu ir com um aumento de 50 pontos-base maior do que o esperado

O Banco Central Europeu (BCE) elevou as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos na quinta-feira, indo para o aumento de 50 pontos-base em vez do aumento de 25 pontos-base anteriormente previsto, anunciou o regulador em um comunicado à imprensa em seu local na rede Internet.

“Hoje, em consonância com o forte compromisso do Conselho do BCE com o seu mandato de estabilidade de preços, o Conselho do BCE tomou outras medidas importantes para garantir que a inflação volte ao seu objetivo de 2% no médio prazo. O Conselho do BCE decidiu aumentar as três principais taxas de juro do BCE em 50 pontos base,“, afirmou o anúncio.

Segundo o BCE, a sua decisão baseou-se no “avaliação atualizada dos riscos de inflação”, e o conselho achou “apropriado dar um primeiro passo maior em seu caminho de normalização da taxa básica do que o sinalizado em sua reunião anterior.”

O regulador observou que novas altas de juros são possíveis, mas as decisões serão tomadas de acordo com os indicadores de inflação em futuras reuniões do conselho.

