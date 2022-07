Reino Unido sancionará petróleo e carvão russos — CMIO

Londres adicionou petróleo e carvão à sua lista de importações russas proibidas, de acordo com um aviso aos exportadores publicado pelo Ministério do Comércio Exterior do Reino Unido na quinta-feira.

“Esta emenda proíbe a importação de petróleo e derivados, carvão e derivados e ouro, bem como a aquisição, fornecimento e entrega, direta ou indiretamente, desses bens. Também proíbe a prestação de assistência técnica, serviços e fundos financeiros e serviços de corretagem relativos a esses bens,” diz o aviso.

A proibição das importações de carvão da Rússia entrará em vigor em 10 de agosto, coincidindo com a data de início de uma proibição das importações de carvão russo pela UE. A proibição de importação de petróleo entrará em vigor em 31 de dezembro. Além disso, a proibição anunciada anteriormente às importações de ouro russo para o Reino Unido entrou em vigor na quinta-feira, 21 de julho, disse o aviso.

Em 2021, o Reino Unido importou US$ 267 milhões em carvão e produtos de carvão russos, US$ 1,4 bilhão em petróleo bruto, US$ 3 bilhões em derivados de petróleo e US$ 15 bilhões em ouro, segundo dados compilados pelo diário empresarial russo RBC.













Um embargo total sobre esses produtos russos afetará 80% de todas as importações do Reino Unido da Rússia, que totalizaram US$ 24,9 bilhões no ano passado. No entanto, Londres ainda não publicou a lista completa de códigos para produtos russos que serão proibidos de entrar no país.

Em abril, o governo britânico proibiu a importação de prata e caviar da Rússia, bem como ferro e aço. Em seguida, Londres estendeu as sanções às importações e exportações russas no final de junho, proibindo o fornecimento de combustível de aviação, bens e tecnologias relacionadas ao petróleo e seu processamento, e a moeda britânica – a libra esterlina – à Rússia.

O último anúncio do Reino Unido ocorre um dia depois que os países da UE concordaram com um sétimo pacote de sanções contra a Rússia. A lista de novas medidas restritivas incluirá um embargo às importações russas de ouro, a lista negra de mais de 50 pessoas físicas e jurídicas e esclarecimentos ampliados sobre sanções comerciais e financeiras que já foram introduzidas.

