Twitter culpa Elon Musk pelo declínio da receita – CMIO

A gigante da mídia social, que registrou um prejuízo líquido trimestral, afirmou que seus resultados foram afetados pela incerteza relacionada à aquisição

O Twitter operou com prejuízo no segundo trimestre e sofreu um declínio na receita em relação ao ano anterior, refletindo as dificuldades que a empresa atribuiu em parte à sua venda pendente ao bilionário Elon Musk.

A receita entre abril e junho caiu 1%, para US$ 1,18 bilhão, enquanto o lucro líquido caiu para US$ 270 milhões em relação a um lucro de US$ 66 milhões no ano anterior, informou o Twitter na sexta-feira. A empresa teve um prejuízo operacional de US$ 344 milhões, em comparação com um lucro operacional de US$ 30 milhões no mesmo período do ano passado.

O Twitter tem um histórico de rápido crescimento de receita, incluindo um aumento de 37% em 2021. O declínio do segundo trimestre refletiu “Os ventos contrários da indústria de publicidade associados ao macroambiente, bem como a incerteza relacionada à aquisição pendente do Twitter”, disse o gigante da mídia social.

Os resultados trimestrais marcam o maior desempenho abaixo do esperado do Twitter em relação às expectativas dos analistas de ações. A receita caiu 11% abaixo da estimativa média de Wall Street, segundo a CNBC. Excluindo custos e ganhos únicos, a empresa reportou uma perda de 8 centavos por ação, apenas o segundo trimestre no vermelho nessa base na história do Twitter. Os analistas esperavam um lucro por ação de 14 centavos.

O Twitter concordou com a oferta de aquisição de US $ 44 bilhões de Musk pela empresa em abril, mas o CEO da Tesla cancelou o acordo no início deste mês, alegando que a plataforma de mídia social havia subestimado o número de contas falsas incluídas em seus números de usuários. Depois de ser parcialmente culpado pela queda na receita da empresa, ele twittou: “Eu sou borracha, eles são cola”.

Eu sou borracha, eles são cola — Elon Musk (@elonmusk) 22 de julho de 2022

O Twitter reiterou na sexta-feira que a venda para Musk continua em vigor e que prosseguirá com um processo para forçar o bilionário sul-africano a concluir a aquisição.

analista de Wall Street Dan Ives da Wedbush Securities disse que espera que as ações do Twitter continuem sendo negociadas com base nas expectativas dos investidores sobre o processo contra Musk e espera um acordo. As ações estão atualmente cerca de 26% abaixo do preço de aquisição acordado de US$ 54,20 cada.

Twitter afirmou ter uma média de 237,8 milhões “monetizável” usuários todos os dias no segundo trimestre, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. No entanto, a receita de assinaturas e outras fontes não publicitárias caiu 27%, para US$ 101 milhões.