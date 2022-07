Dois drones armados foram lançados perto de base turca no Iraque

Nesta sexta-feira (22), mais uma escalada: as forças turcas repeliram um ataque com drones armados na vila de Bamerne.

O Exército turco mantém dezenas de postos avançados no norte do Iraque como parte de sua campanha contra os rebeldes.

A maioria das vítimas eram turistas que foram para as regiões montanhosas do norte do país para escapar do calor do verão.