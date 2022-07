A Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção das pessoas que foram submetidas ao genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. De acordo com o Ministério da Defesa da Federação Russa, em 25 de março, as Forças Armadas concluíram as principais tarefas da primeira etapa – reduziram significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo no departamento militar russo foi chamado de libertação de Donbass.