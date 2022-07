Novo livro branco do Japão chama China, Coreia do Norte e Rússia de 'ameaças à ordem internacional'

A publicação do Ministério da Defesa do Japão descreve um ambiente de segurança internacional tenso, em que “as rivalidades políticas, econômicas e militares entre as nações são claras, e o desafio à ordem internacional é uma questão global” .

Defesa do Japão chama China de ‘nação preocupante’ e critica ações de Rússia e Coreia do Norte

Atualmente o Japão gasta 0,95% do seu orçamento em despesas militares, menos que os seus vizinhos na região, os países do G7 e a Austrália, escreve a Reuters, citando estimativas da OCDE.

China critica relatório militar do Japão

“O novo livro branco da defesa do Japão contém acusações infundadas contra a política de defesa da China, o desenvolvimento de defesa normal e a atividade legítima no mar, exagera propositadamente a chamada ‘ameaça chinesa'”, disse nesta sexta-feira (22) Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações chinês, em uma coletiva de imprensa, acrescentando que Tóquio também se intromete nos assuntos internos da China sobre a questão de Taiwan.

Em junho, Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, afirmou que o país está em. Seu Partido Liberal Democrata (PLD) definiu que os gastos militares nacionais devem atingir 2% do PIB, o limite mínimo não vinculativo da OTAN, apesar de o Japão não fazer parte do bloco militar. Isso tornaria o orçamento militar japonês o terceiro maior do mundo , apenas menor que os dos EUA e da China.

Nos últimos anos o Japão reforçou as atividades militares relacionadas com o Quad, um agrupamento militar compartilhado com a Austrália, EUA e a Índia, que tem sido descrito como tendo um foco antichinês, e com alguns outros países, em tentativa de contrariar semelhantes ações da Rússia e da China e testes de mísseis conduzidos pela Coreia do Norte.