Fracasso das sanções: Alemanha anuncia resgate bilionário a seu maior importador de gás

Scholz afirmou que o Estado adquiriria a participação a um preço nominal de US$ 1,74 (R$ 9,50) por ação , acrescentando que também forneceria à empresa US$ 7,8 bilhões (R$ 42,5 bilhões) na forma de fundos semelhantes ao capital social.

Além disso, Scholz ordenou que as linhas de crédito do grupo bancário estatal alemão KfW para a Uniper fossem aumentadas dos atuais US$ 2,04 bilhões (R$ 11,1 bilhões) para US$ 9,19 bilhões (R$ 50,18 bilhões).