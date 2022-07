EUA não consideram entrega de caças à Ucrânia em futuro próximo

Ele acrescentou que os Estados Unidos estão em contato constante com a Ucrânia para avaliar as necessidades de armas de Kyiv, incluindo o HIMARS MLRS, e também observou que os Estados Unidos continuam focados em treinar e apoiar os militares ucranianos como parte do fornecimento desses tipos de armas. que Kyiv já recebe.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.