Casa Branca reluta em aprovar pedido da Ucrânia para drones avançados

A Casa Branca revisou sua decisão de entregar os drones avançados de longo alcance a Kiev , pois ainda não está convencida de que é uma boa estratégia correr o risco de perder a tecnologia para a Rússia no campo de batalha.

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, há a preocupação entre os conselheiros de Joe Biden, presidente dos EUA, de que o armamento possa acabar em posse dos militares russos .

Além disso, o governo Biden também está preocupado com a necessidade de treinar as forças ucranianas para operar a aeronave.

Em junho, um acordo para vender quatro drones no valor de US$ 10 milhões (R$ 51,5 milhões) cada foi aprovado pela Casa Branca. Entretanto ele foi revisado pelo Pentágono.

O Departamento de Defesa se recusou a comentar os drones, apenas dizendo que estava trabalhando em estreita colaboração com o governo ucraniano para preencher as capacidades críticas do campo de batalha.