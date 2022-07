MOSCOU, 22 de julho – RIA Novosti. Os neonazistas ucranianos minaram pontes sobre os rios Ploska Osokorovka e Konka na região de Zaporozhye para acusar as tropas russas de ataques supostamente indiscriminados, disse o coronel-general Mikhail Mizintsev, chefe do quartel-general russo de coordenação interdepartamental para a resposta humanitária, nesta sexta-feira.

“Na região de Zaporozhye, os neonazistas ucranianos minaram pontes sobre os rios Ploska Osokorovka (aldeia de Prydolinovka) e Konka (aldeia de Kamyshevakha), que eles planejam explodir e, de acordo com um cenário já elaborado com ampla cobertura na Ucrânia e no oeste mídia, acusam unidades das Forças Armadas russas de ataques supostamente indiscriminados em instalações de infraestrutura de transporte”, disse Mizintsev.