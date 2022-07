Serviço secreto da Ucrânia confisca ativos de opositor ucraniano e sua esposa

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em ucraniano) comunicou ter apreendido ativos do político de oposição ucraniano Viktor Medvedchuk e sua esposa Oksana Marchenko, no valor de mais de um milhão de dólares.

“Por iniciativa do SBU, foram apreendidos bens adicionais de Medvedchuk e Marchenko administrados pela Federação da Rússia “, relatou o serviço de inteligência ucraniano.

“Uma decisão judicial apreendeu, em particular: direitos corporativos em uma sociedade limitada com um capital fretado de 38 milhões de hryvnias [R$ 6,93 milhões], contas bancárias no valor de 1,3 milhão de hryvnias [R$ 236.940], dois terrenos de 3 e 5 hectares, dois complexos hoteleiros de 4,5 e 2,4 mil metros quadrados”, detalhou o SBU.