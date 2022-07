Americanos expressam medo do salário – pesquisa – CMIO

Cerca de 58% dos trabalhadores americanos temem que seu salário não seja suficiente para sustentar eles e suas famílias, de acordo com uma pesquisa encomendada pela American Staffing Association e publicada na quarta-feira.

A ansiedade financeira foi especialmente forte entre pais com filhos menores (66%) e trabalhadores hispânicos (69%), segundo a pesquisa. Como resultado dessas preocupações, 28% dos adultos planejavam procurar um emprego novo e presumivelmente melhor remunerado nos próximos seis meses, enquanto 27% disseram que procurariam um segundo emprego para ajudar a preencher a lacuna financeira.

Os millennials e os adultos da geração Z eram muito mais propensos a procurar empregos com salários mais altos – 40% e 36%, respectivamente – do que seus pais baby boomers, dos quais apenas 13% planejavam procurar um emprego melhor. Quase metade da geração mais velha temia que sua idade pudesse representar uma barreira para ser contratada para uma posição mais desejável.

Mesmo trabalhadores anteriormente bem remunerados viram seus contracheques cobrirem substancialmente menos em 2022, com inflação em máximas de 40 anos, do que antes da pandemia de Covid-19 e da impressão de dinheiro que a acompanhou. O salário médio por hora ajustado pela inflação caiu 3,6% apenas no ano passado.













Outra pesquisa conduzida pelo US Census Bureau chegou a conclusões semelhantes, com cerca de um terço dos entrevistados relatando que era um pouco ou muito difícil cobrir as despesas domésticas.

Os índices de aprovação do presidente dos EUA, Joe Biden, estão em níveis recordes, com os americanos o responsabilizando pelo que muitos economistas acreditam que será uma recessão punitiva. Entre o aumento do custo dos alimentos, os preços da gasolina quase recordes e uma enorme bolha imobiliária, os americanos estão encontrando suas finanças esticadas até o ponto de ruptura. Mesmo antes da pandemia, quase dois em cada três residentes nos EUA não tinham economias suficientes para cobrir uma despesa surpresa de US$ 500.