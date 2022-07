Biden revela os pensamentos dos militares dos EUA sobre Taiwan – CMIO

O presidente dos EUA deu a entender que o Pentágono se opõe à suposta visita do presidente Pelosi a Taipei

O presidente dos EUA, Joe Biden, sugeriu na quarta-feira que os militares do país se opõem a uma possível visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Seus comentários seguem dois dias de advertências rigorosas de Pequim de que a visita poderia prejudicar irreparavelmente as relações sino-americanas.

“Acho que os militares acham que não é uma boa ideia agora. Mas não sei qual é o status disso”, disse. Biden disse a repórteres quando perguntado sobre a potencial viagem de Pelosi a Taiwan. Ele conversou com a imprensa no Air Force One, retornando a Washington de Massachusetts, onde anunciou ações executivas sobre as mudanças climáticas.

Vários meios de comunicação informaram na terça-feira que Pelosi planejava levar uma delegação do Congresso a Taipei em agosto, depois de cancelar a viagem de abril por conta da Covid-19. O democrata de 82 anos não confirmou ou negou oficialmente a especulação. Nem o governo de Taipei.

Se Pelosi fizer a viagem, ela será a mais alta autoridade dos EUA a visitar Taiwan desde que o presidente republicano da Câmara, Newt Gingrich, o fez em 1997.













A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse na quarta-feira que os EUA continuam comprometidos com a política de Uma Só China. Enquanto aos olhos de Washington isso significa que o status de Taiwan permanece sem solução, Pequim diz que isso significa que a China tem soberania sobre a ilha, com a reunificação apenas uma questão de tempo. Uma ilha anteriormente controlada pelo Japão, Taiwan foi governada por nacionalistas chineses que deixaram o continente em 1949, depois de perder a guerra civil contra os comunistas.

Na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que a visita de Pelosi a Taiwan teria um “grave impacto” sobre os laços sino-americanos, violando a política de Uma Só China e os acordos existentes entre Washington e Pequim.

“Se os EUA insistirem em seguir seu próprio caminho, a China tomará medidas firmes e contundentes para salvaguardar firmemente a soberania nacional e a integridade territorial. Os EUA devem arcar com todas as consequências da visita”, disse. disse Zhao.