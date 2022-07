Príncipe Charles evita investigação — CMIO

O Fundo de Caridade do Príncipe de Gales enfrentou escrutínio sobre os ‘sacos de dinheiro’ que recebeu da família real do Catar

A Comissão de Caridade do Reino Unido desistiu de uma investigação sobre doações de vários milhões de libras feitas pela família real do Catar ao Fundo de Caridade do Príncipe de Gales (PWCF), desencadeada por uma série de revelações da imprensa britânica no mês passado.

“Avaliamos as informações fornecidas pela instituição de caridade e determinamos que não há mais papel regulatório para a Comissão”. o porta-voz do cão de guarda confirmou na quarta-feira.

A mídia britânica informou em junho que o príncipe Charles havia recebido três pagamentos separados em dinheiro, totalizando mais de £ 2,5 milhões (US $ 3 milhões) entre os anos de 2011 e 2015, aceitando pessoalmente as doações do xeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, que atuou como primeiro-ministro do Catar. de 2007 a 2013.

Durante uma reunião na Clarence House, que um conselheiro teria descrito como fazendo com que todos os presentes “muito desconfortável com a situação”, o príncipe teria recebido uma bolsa com 1 milhão de euros em notas de 500 euros. Durante outra entrega, o dinheiro foi apresentado em sacolas da loja de departamentos Fortnum and Mason, novamente levantando sobrancelhas entre os preocupados com a propriedade.













Após as revelações, o cão de guarda de caridade foi inicialmente forçado a considerar “se há um papel para a comissão investigar esses assuntos”, mas desde então foi dado “garantia suficiente” que nada de ilegal havia ocorrido. O PWCF insistiu que verificou que o doador era um “contraparte legítima e verificada” e que seu “os auditores aprovaram a doação após uma consulta específica durante a auditoria”.

Embora nem o príncipe nem o xeque tenham sido acusados ​​de irregularidades em nenhum momento, uma fonte real sênior disse ao The Guardian que “os contextos mudam ao longo dos anos”, e que o príncipe não aceita mais grandes doações em dinheiro.