Nova usina nuclear do Reino Unido recebe luz verde — CMIO

As autoridades do Reino Unido deram luz verde para o desenvolvimento do Sizewell C NPP, irritando os eco-ativistas

O governo do Reino Unido concedeu o consentimento para o desenvolvimento da usina nuclear Sizewell C em Suffolk, no leste da Inglaterra, na quarta-feira, em um movimento que atraiu forte oposição de eco-ativistas.

De acordo com as autoridades do Reino Unido, o NPP produzirá “eletricidade confiável e de baixo carbono para ajudar a Grã-Bretanha a alcançar o Net Zero,” e terá capacidade para abastecer com energia seis milhões de residências. O custo do novo projeto de 3,2 gigawatts, financiado principalmente pela empresa francesa EDF, é estimado em £ 20 bilhões (US$ 24 bilhões). O Sizewell C será construído ao lado do Sizewell B operacional e do Sizewell A, que foi desativado em 2006.

A EDF elogiou a mudança como “o maior marco até agora no processo de aprovação.”

“Sizewell C será bom para a região, criando milhares de oportunidades para pessoas e empresas locais. Isso aumentará a biodiversidade local e deixará um legado do qual Suffolk pode se orgulhar”, disse Carly Vince, diretora de planejamento da Sizewell C, prometendo trabalhar em estreita colaboração com os moradores locais para resolver suas preocupações.













Eco-ativistas criticaram a decisão do governo. “Não é o fim de nossa campanha para Stop Sizewell C. Não apenas estaremos olhando atentamente para apelar desta decisão, mas continuaremos a desafiar todos os aspectos de Sizewell C, porque – seja o impacto sobre os consumidores, os enormes custos e atrasos, as questões técnicas pendentes ou os impactos ambientais – continua a ser um risco muito ruim”, disse o grupo de campanha Stop Sizewell C.

Os comentários foram ecoados pela Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), uma instituição de caridade de conservação da natureza, que disse “a aprovação de Sizewell foi contra o conselho” de especialistas do estado, observando que a planta terá um impacto negativo na reserva natural de Minsmere, em Suffolk.

A decisão de dar luz verde ao desenvolvimento da usina nuclear ocorre quando a Grã-Bretanha busca se tornar mais independente de energia a longo prazo em meio ao aumento dos preços da energia, enquanto tenta manter fontes limpas de energia.