Primeiro-ministro italiano Draghi confirma renúncia — CMIO

O primeiro-ministro permanecerá como zelador até que um novo governo seja formado

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, renunciou na quinta-feira após o colapso da coalizão governista. O governo de Draghi permanecerá como zelador até que um novo seja formado, diz um comunicado do gabinete do presidente.

Draghi se reuniu com o presidente Sergio Mattarella para apresentar sua renúncia. O governo continuará trabalhando por enquanto para “lidar com assuntos atuais”, o escritório relatou após a reunião.

O primeiro-ministro queria renunciar na semana passada, mas Mattarella bloqueou a medida em um último esforço para salvar a coalizão.

O parlamento está agora pronto para ser dissolvido, abrindo caminho para uma eleição antecipada, de acordo com a agência de notícias italiana ANSA.

Draghi, que foi nomeado primeiro-ministro em fevereiro de 2021, sobreviveu a um voto de desconfiança no Senado, a câmara alta do parlamento italiano, na quarta-feira, mas três dos partidos da coalizão boicotaram a votação. Isso significava que o governo de Draghi havia perdido a maioria parlamentar e a coalizão não era mais viável.













Ao assumir o cargo no ano passado, Draghi foi encarregado por Mattarella de formar um governo de unidade que envolveria quase todos os partidos do espectro político. No entanto, o apoio ao primeiro-ministro deteriorou-se com o tempo à medida que o Movimento Cinco Estrelas, um dos principais parceiros da coligação, brigou com Draghi, criticando a resposta à crise económica e exigindo mais ajuda estatal a famílias e empresas.

O conflito Rússia-Ucrânia em curso também causou uma divisão dentro do Movimento Cinco Estrelas, cujo líder, o ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte, criticou o governo por enviar armas para Kiev. Isso levou o ministro das Relações Exteriores Luigi Di Maio e vários outros membros proeminentes a deixar o partido no mês passado.