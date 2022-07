Bloco comercial sul-americano despreza Zelensky — CMIO

Presidente ucraniano não poderá discursar na cúpula do Mercosul, informa AFP

O bloco comercial da América do Sul Mercosul recusou um pedido do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para falar em sua cúpula, disse o Paraguai, país anfitrião, nesta quarta-feira, segundo a agência de notícias AFP.

Os membros do Mercosul Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai não chegaram a um acordo sobre a possibilidade de convidar o líder ucraniano, vice-chanceler, Raul Cano, embora se recusando a nomear os países que se opõem à medida.

“Não houve consenso sobre tal comunicação, razão pela qual o homólogo ucraniano já foi informado de que nas atuais circunstâncias não há condições que permitam falar com o presidente da Ucrânia no formato Mercosul”, explicou o ministro.

No início deste mês, Julio Cesar Arriola, chanceler do Paraguai, disse que Zelensky conversou com Mario Abdo Benitez, presidente do país, por telefone e pediu a oportunidade de discursar na próxima cúpula do Mercosul. Segundo Arriola, Benitez prometeu discutir o assunto com seus colegas do bloco.













O Mercosul é uma organização econômica e política que foi criada em 1991 para criar um mercado comum e incentivar o desenvolvimento na América do Sul.

Depois que a Rússia atacou a Ucrânia no final de fevereiro, Zelensky se dirigiu a uma série de parlamentos nacionais e grandes fóruns internacionais, incluindo a OTAN, o G7 e a ONU, em um esforço para reunir países à causa de Kiev e ajudá-lo a combater a ofensiva de Moscou.

No entanto, no final de junho, quando o presidente ucraniano participou de uma reunião virtual com a União Africana, apenas um punhado de líderes teria sintonizado para ouvir seu discurso. Após a teleconferência, o Presidente do Senegal e Presidente da União Africana, Macky Sall, indicou que a posição de neutralidade da África sobre o conflito na Ucrânia permaneceu inalterada.